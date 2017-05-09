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الباز لـ«الشباب العاطل»: اشتغل أي «شغلانة».. أنا بدأت «نقاش»

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الباز لـ«الشباب العاطل»: اشتغل أي «شغلانة».. أنا بدأت «نقاش» الباز لـ«الشباب العاطل»: اشتغل أي «شغلانة».. أنا بدأت «نقاش»

التحرير

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قال عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، الدكتور فاروق الباز، إن الرئيس عبد الفتاح ، أمامه أولويات كثيرة سواء في عجز موازنة أو في الوضع الاقتصادي الصعب، ويعمل جاهدًا على إيجاد حلول لها، قائلاً: «حاليًا.. إحنا بنستلف بالدولار علشان ناكل».

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المُذاع قناة «dmc»: «الرسائل العديدة التي تأتي إلينا من الشباب يشكون فيها من الأوضاع الاقتصادية في »، قائلاً لهم: «اشتغل أي شغلانة، أنا عملت نقاشًا لمدة 4 أشهر بدل ما أكون بدون عمل، بعد أنْ كنت أرسلت 121 طلب عمل لكل الجامعات والشركات.. ليس عيبًا أن تعمل في أي مجال».

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وأوضح أنه ليس هناك أي عمل حقير في العالم، لافتًا إلى أن العالم الغربي يحترم أي إنسان بغض النظر عن مهنته على عكس ما نجده في المجتمعات العربية.

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التحرير

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