الباز لـ«الشباب العاطل»: اشتغل أي «شغلانة».. أنا بدأت «نقاش»

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قال عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، الدكتور فاروق الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمامه أولويات كثيرة سواء في عجز موازنة أو في الوضع الاقتصادي الصعب، ويعمل جاهدًا على إيجاد حلول لها، قائلاً: «حاليًا.. إحنا بنستلف بالدولار علشان ناكل».

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع قناة «dmc»: «الرسائل العديدة التي تأتي إلينا من الشباب يشكون فيها من الأوضاع الاقتصادية في مصر»، قائلاً لهم: «اشتغل أي شغلانة، أنا عملت نقاشًا لمدة 4 أشهر بدل ما أكون بدون عمل، بعد أنْ كنت أرسلت 121 طلب عمل لكل الجامعات والشركات.. ليس عيبًا أن تعمل في أي مجال».

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وأوضح أنه ليس هناك أي عمل حقير في العالم، لافتًا إلى أن العالم الغربي يحترم أي إنسان بغض النظر عن مهنته على عكس ما نجده في المجتمعات العربية.