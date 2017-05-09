صورة وخبر: استمرار معركة الموصل وجندي في ساحة قتال

كتب - علاء المطيري:

تواصل وحدات الجيش العراقي والقوات الأمنية، عملية استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، حيث فتحت القوات العراقية جبهة جديدة شمال غربي المدينة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أحد الجنود العراقيين في حي الهرمات شمالي غرب الموصل التي تدور فيها معارك بين القوات العراقية ومسلحي "داعش".

وانطلقت معركة الموصل منذ أكتوبر الماضي لتحرير المدينة واستطاعت القوات العراقية تحرير الجانب الشرقي، بينما انطلقت المرحلة الثانية في الـ19 من فبراير الماضي لتحرير الجانب الغربي ومازالت مستمرة حتى الآن.