أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: استمرار معركة الموصل وجندي في ساحة قتال

Google+ Print
صورة وخبر: استمرار معركة الموصل وجندي في ساحة قتال صورة وخبر: استمرار معركة الموصل وجندي في ساحة قتال

مصراوي Masrawy

جندي في ساحة قتال

كتب - علاء المطيري:

تواصل وحدات الجيش العراقي والقوات الأمنية، عملية استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، حيث فتحت القوات العراقية جبهة جديدة شمال غربي المدينة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أحد الجنود العراقيين في حي الهرمات شمالي غرب الموصل التي تدور فيها معارك بين القوات العراقية ومسلحي "داعش".

وانطلقت معركة الموصل منذ أكتوبر الماضي لتحرير المدينة واستطاعت القوات العراقية تحرير الجانب الشرقي، بينما انطلقت المرحلة الثانية في الـ19 من فبراير الماضي لتحرير الجانب الغربي ومازالت مستمرة حتى الآن.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر