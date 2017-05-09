حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- عبد العظيم قنديل:

تصاعدت حدة التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية بعد اعتقال بيونغ يانغ أمريكيا رابعا خلال أسابيع، فيما توالت التهاني العالمية للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، كما شهدت الساحة العالمية تطورات هامة... نرصد أبرزها:

1-قادة العالم يرحبون بفوز ماكرون برئاسة فرنسا

الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون فى باريس اليوم الإثنين (أ ف ب)

أبدى العالم ردود فعل إيجابية إزاء فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية التي أجريت فى فرنسا، حيث تلقى ماكرون العديد من برقيات التهنئة من مختلف القادة حول العالم.

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2-مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير إذاعة لهم شرقي أفغانستان

عناصر من الجيش الافغانى فى قنداهار - أرشيفية (ا ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن تدمير محطة إذاعية تبث دعاية لصالح تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

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3- اعتقال أمريكي في كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثكنة عسكرية على حدود كوريا الجنوبية 5 مايو 2017 (أ ف ب)

أكدت جامعة كورية شمالية أن محاضرا أمريكيا اعتقل ليرتفع عدد الأميركيين الموقوفين في كوريا الشمالية إلى أربعة، في أجواء من التوتر الشديد بين بيونج يانج وواشنطن.

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4- توتر على الحدود بين إيران وباكستان

وزير الدفاع الإيرانى فى محادثات مع الرئيس الإيرانى - أرشيفية (أ ف ب)

هددت إيران بمهاجمة المتطرفين في باكستان إذا لم يتوقفوا عن شن غارات عبر الحدود، بحسب تقارير إخبارية محلية.

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5-بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

القوات الأمريكية فى افتتاح المناورات المشتركة مع الفلبين فى مانيلا اليوم الإثنين (أ ف ب)

بدأت الفلبين والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية، تم تقليصها بعد تعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بجعل الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا أكثر استقلالا عن حليفتها التقليدية.

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