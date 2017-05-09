10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا يعد انتصارًا للديمقراطية، وشن الرئيس الإيراني حسن روحاني، هجومًا عنيفًا على المرشحين المحافظين معتبرًا أن عهدهم قد ولي، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلاده ودول الخليج بجزيرة استقرار وسط منطقة تعاني من مشاكل شتى، ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالحفاظ على هدف حزبها الذي يتمثل في تقليص صافي أعداد المهاجرين.

1- الحريري: فوز ماكرون برئاسة فرنسا انتصار للديمقراطية

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في برلين في 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن انتخاب الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يعد انتصارا للديمقراطية، وشرف لفرنسا والفرنسيين وهو جزء من رسالة إنسانية عظيمة للعالم تتضمن الأخوة والسلام والتسامح.

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2- الرئيس الإيراني عن المرشحين المحافظين: "زمانهم قد ولى"

الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران في 18 أبريل 2017 (أ ف ب)

شن الرئيس الايراني حسن روحاني، هجومًا عنيفًا على المرشحين المحافظين، مؤكدًا أن الشعب سيقول في الانتخابات الرئاسية في 19 مايو الجاري، أنه لا يريد الذين لم يستخدموا طوال 38 عامًا إلا الوسائل القمعية. ووجه حديثه للمرشحين المحافظين الذين لم يسمهم مباشرة: "منطقكم هو منطق المنع، وليس لديكم شيء آخر لتقدمونه.. أقول لأنصار العنف والمتطرفين أن زمنهم قد ولى".

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3- ميركل: ماكرون يحمل آمال ملايين الأوروبيين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الإثنين (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يحمل آمال الملايين من الشعب الفرنسي والكثيرين في أنحاء أخرى في أوروبا، وذلك في أعقاب فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.

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4- أردوغان: تركيا ودول الخليج ''جزيرة استقرار''

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلاده ودول الخليج بـ"جزيرة استقرار وسط منطقة جغرافية تعاني من مشاكل شتى"، مضيفًا: "كل ما نريده معا هو إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا، وأن تعيش الشعوب في هناء بعيدًا عن الحروب".

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5- رئيس المكتب السياسي لحماس: الأسرى على رأس أولوياتنا

رئيس المكتب السياسي الجديد لـ"حماس" إسماعيل هنية - أرشيفية

قال رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة "حماس" الإسلامية إسماعيل هنية إنه سيعمل على تكثيف الجهود من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل في ظل إضراب المئات منهم عن الطعام لليوم 22 على التوالي، مضيفًا: "الأسرى على رأس أولوياتنا داخليًا وخارجيًا".

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6- أولاند: ماكرون سيتسلم الرئاسة رسميًا "الأحد المقبل"

الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند في باريس الإثنين (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند أن الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون سيتولى الرئاسة رسميًا الأحد المقبل.

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7- رئيسة وزراء بريطانيا: نرغب في تقليص الهجرة لمستويات مستدامة

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في لندن الإثنين (أ ف ب)

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالحفاظ على هدف حزبها المحافظ الذي يتمثل في تقليص صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا سنويا إلى أقل من 100 ألف شخص، وذلك قبيل نشر برنامجها الانتخابي المتوقع الأسبوع المقبل، مضيفة: "أعتقد أنه من المهم أن نكمل، وسوف نكمل، لنقول إننا نرغب في تقليص صافي الهجرة إلى مستويات مستدامة".

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8- وزيرة الدفاع الألمانية: ماكرون يبعث الأمل والتفاؤل

زيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في فرنسا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين باستراتيجية الحملة الانتخابية لإمانويل ماكرون الفائز في انتخابات الرئاسة الفرنسية، مضيفة: "إنه يبعث الأمل والتفاؤل".

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9- السفير الفرنسي في ألمانيا: نجاح ماكرون أمل كبير

السفير الفرنسي في ألمانيا، فيليب إتيان في برلين في 25 نوفمبر 2017 (أ ف ب)

أعرب السفير الفرنسي في ألمانيا، فيليب إتيان، عن ارتياحه لفوز إمانويل ماكرون، مرشح تيار يسار الوسط، في انتخابات الرئاسة الفرنسية، مضيفًا: "هذا أمل كبير لأول مرة. أمل كبير لفرنسا وأوروبا".

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10- نتنياهو: أتطلع إلى العمل مع الرئيس ماكرون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيمانويل ماكرون على فوزه فى الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسة الفرنسية، مضيفًا: "أتطلع إلى العمل مع الرئيس ماكرون للتعامل مع التحديات التي تواجهها الديمقراطيتان".

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