بالفيديو.. عبد الحفيظ: «مفيش تعاطف في الكورة حتى لو كسبان 20»

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية فوز فريقه على النصر للتعدين، لحسم لقب بطولة الدوري، بالإضافة إلى منح الفريق الثقة، قبل انطلاق مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلق «عبد الحفيظ» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sports، على هدف رامي ربيعة الملغي بداعي تسلل مؤمن زكريا، قائلًا «مفيش تعاطف في الكورة حتى لو كسبانين 20، طالما لينا حق ناخده».

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وقاد عبد الله السعيد، الأهلي لاكتساح النصر للتعدين، بأربعة أهداف دون دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما، مساء أمس الإثنين، على ملعب «السلام» لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.





