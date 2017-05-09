أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو: كشري: خسرنا من الأهلي بأهداف ساذجة

Google+ Print
بالفيديو: كشري: خسرنا من الأهلي بأهداف ساذجة بالفيديو: كشري: خسرنا من الأهلي بأهداف ساذجة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق النصر للتعدين، إن هناك فوارق كبيرة بين فريقه، والنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك حالة رهبة انتابت لاعبيه لمواجهة الفريق الأحمر، بسبب قلة الخبرات لديهم.

وأضاف «كشري»، خلال تصريحاته لقناة sports، أن فريقه تلقى أهدافًا ساذجة خلال اللقاء، موضحًا أنه حذّر لاعبيه من إعطاء الهدايا للاعبي الأهلي، لأن الأخير لا ينتظر ذلك.

شاهد أيضا

وقاد عبد الله السعيد، الأهلي لاكتساح النصر للتعدين، بأربعة أهداف دون دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما، مساء أمس الإثنين، على ملعب «السلام» لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حمادة أنور: أبو تريكة ووائل جمعة السبب في هجومي على الكاف

بالفيديو.. حمادة أنور: أبو تريكة ووائل جمعة السبب في هجومي على الكاف

بالفيديو.. شوبير: الأخطاء التحكيمية سببها خوف وجهل الحكام

بالفيديو.. شوبير: الأخطاء التحكيمية سببها خوف وجهل الحكام

بالفيديو.. الغندور: هدف رامي ربيعة في النصر للتعدين غير صحيح

بالفيديو.. الغندور: هدف رامي ربيعة في النصر للتعدين غير صحيح

بالفيديو.. فاروق جعفر: «الأهلي خد الدوري وبيلاعب نفسه»

بالفيديو.. فاروق جعفر: «الأهلي خد الدوري وبيلاعب نفسه»