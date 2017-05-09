بالفيديو: كشري: خسرنا من الأهلي بأهداف ساذجة

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قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق النصر للتعدين، إن هناك فوارق كبيرة بين فريقه، والنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك حالة رهبة انتابت لاعبيه لمواجهة الفريق الأحمر، بسبب قلة الخبرات لديهم.

وأضاف «كشري»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن فريقه تلقى أهدافًا ساذجة خلال اللقاء، موضحًا أنه حذّر لاعبيه من إعطاء الهدايا للاعبي الأهلي، لأن الأخير لا ينتظر ذلك.

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وقاد عبد الله السعيد، الأهلي لاكتساح النصر للتعدين، بأربعة أهداف دون دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما، مساء أمس الإثنين، على ملعب «السلام» لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.



