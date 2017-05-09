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العرب اليوم: اقتحام "الأقصى".. ومطاردة فلول داعش بالموصل‎

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مصراوي Masrawy

 

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبحرين، والعملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي في بنغازى، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

1-الرئيس فى زيارة رسمية للبحرين

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الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى القاهرة - أرشيفية (أ ف ب)

منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الشيخ عيسي آل خليفة، وهو أرفع وسام بحريني، وذلك امتنانا لمساندة الدائمة للبحرين، وتقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها الرئيس من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وسعيه لتحقيق وحدة الصف العربي وتبنيه للقضايا المصيرية.

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2-تجدد الاشتباكات بين فصائل المعارضة في الغوطة

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آثار المواجهات بين قوات المعارضة السورية فى الغوطة اليوم الإثنين (أ ف ب)

سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، لخروقات التي تشهدها "المناطق الهادئة"، سواء كانت قصف من جهة النظام أو من جهة طائرات حربية لم يُحدد إذا كانت تابعة للنظام أو الجانب الروسي، بالإضافة إلى اشتباكات بين النظام وفصائل مسلحة أو بين فصائل مسلحة وجبهات إسلامية.

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3- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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مواجهات بين المستوطنين والأمن الاسرائيلى فى القدس - أرشيفية (أ ف ب)

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

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4-الجيش العراقي يقترب من حسم معركة الموصل

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تقدم القوات العراقية فى الموصل اليوم الإثنين (ا ف ب)

أعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول" التركية، إن القوات العراقية حررت حي "الهرمات الأولى" من سيطرة تنظيم داعش، وأن القوات المشتركة أجلت نحو 80 عائلة كانت عالقة في حي الهرمات؛ بسبب شدة الاشتباكات.

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5-الجيش الليبي يسيطر على ميناء بنغازي الرئيسي

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عناصر من الجيش الوطنى الليبى تحتفل فى بنغازى - أرشيفية (أ ف ب)

بدأت عملية عسكرية تهدف الى تحرير آخر المعاقل التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

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