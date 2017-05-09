نشرة مصراوي: إحباط محاولة اختراق الحدود الغربية لمصر وقرار جمهوري مُهم.. وتصريح صادم من وزير التعليم

5 أزمات في حياة ماجدة الصباحي.. أبرزها اليهودية وحجرابنتها عليها

بالصور.. أبرز 6 حيوانات معرضة للانقراض في حديقة حيوان الجيزة

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"مصراوي" ينشر تقرير الحصيلة الضريبية للدولة حتى نهاية أبريل- صور

ميدو يكشف مشكلته في بدايته مع المنتخب.. وكواليس صدامه مع عمرو زكي