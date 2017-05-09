أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تؤيد اقتراح مكرم محمد أحمد بتحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية

Google+ Print
"الصحفيين" تؤيد اقتراح مكرم محمد أحمد بتحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية "الصحفيين" تؤيد اقتراح مكرم محمد أحمد بتحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية

مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة

القاهرة- (مصراوي):

علق نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، على اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية، قائلاً: "اقتراح مكرم محمد أحمد يُعد جيدًا، وهذا الاقتراح تم طرحه من قبل، بعد تزايد خسائر بعض هذه المؤسسات".

وقال سلامة- خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع على قنوات "DMC، إنه يجب دراسة اقتراح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوقوف عليه بكل جدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سلامة، أن الكثير من الإصدارات القومية تخسر، باستثناء الصحف الأم الموجودة في المؤسسات القومية، وأن قيمة الخسائر تتراوح من إصدار إلى آخر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم