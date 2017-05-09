دعمت مرضى السرطان.. 4 مواقف إنسانية لشيرين

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الفنانة شيرين عبد الوهاب دائمًا تبهر جمهورها ومتابعيها بمواقفها الإنسانية تجاه بعض الأشخاص، الذين استحقوا دعمها، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المواقف التي دعمت بها شيرين محبيها.

1- أمنية طفل مريض بالسرطان

نشر الطفل شريف ياسر المصاب بمرض السرطان، مقطع فيديو له على الـ"سوشيال ميديا"، وهو يغني للفنانة شيرين "كده يا قلبي" وطلب منها رأيها في صوته، وعلّقت لفريق البرنامج قائلة إن صوته وإحساسه أبهرها ووعدته بزيارة الطفل في مستشفى "57357"، وبالفعل نفذت وعدها إذ قامت بزيارته برفقة نجلتيها، ونشرت مقطع فيديو وهي تغني معه وعلقت عليه قائلة: "أغنية كده يا قلبي بقت أحلى لما غنيتها أنا وحبيبي الطفل شريف، ربنا يتمم شفاك على خير وتكبر وتبقى إنسان ناجح لأنك تستاهل كل خير".

2- غنت لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة

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مازحت شيرين في حفلها الغنائي الذي أقيم بـ"طابا" الذي يهدف لتنشيط السياحة في جنوب سيناء وخليج العقبة، شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يُدعى حمودة طلبت منه الصعود على المسرح ومازحته، وطلبت منه الزواج ومشاركتها بعمل فني وغنت له أغنية "حمودة".

3- تبرعت لمبادرة "أكل وعيش"

تبرعت شيرين للمبادرة التي أعلن عنها الإعلامي عمرو أديب "أكل وعيش"، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون تي في"، بعد أن أثارت الجدل بسبب حديثها على الفنان عمرو دياب بحفل زفاف الثنائي كنده علوش وعمرو يوسف.

4- فستان يدعم مرضى السرطان

ارتدت شيرين فستان بكتابة الأطفال الصغار من علامة دولتشي أند غابانا، بإحدى حلقات برنامج "the voice"، الذي لاقى سخرية البعض، وإعحاب آخرين، واتضح بعد ذلك أنه دعم لاطفال مرضى السرطان.