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فيديو| مسئول بميناء سفاجا عن رفض السعودية شحنة سمك: «سافر سليم ورجع بايظ»

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فيديو| مسئول بميناء سفاجا عن رفض السعودية شحنة سمك: «سافر سليم ورجع بايظ» فيديو| مسئول بميناء سفاجا عن رفض السعودية شحنة سمك: «سافر سليم ورجع بايظ»

التحرير

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علق وليد حسن، مدير مكتب مراقبة الأغذية بميناء سفاجا، على إعدام 19 طنا من الأسماك الفاسدة بعد رفض السلطات استلامها، قائلًا: "السمك سافر سليم ورجع بايظ".

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "الأسماك خرجت يوم 22 إبريل من صالحة تمامًا وعادت منتهية الصلاحية".

وتابع: "السمك حساس جدًا وصلاحيته انتهت"، موضحا أنه تم إعدامه بالجير الحي والشحنة كانت 20 طنا والسعودية استلمت طنا واحدا وأرسلت 19 طنا مرة أخرى لمصر".

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ونفى حسن ما تداولته مواقع بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى منع تصدير الأسماك المصرية للخارج، موضحًا أنه تم وضع رسوم على التصدير، تبلغ 12 ألف جنيه على الطن.

 

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التحرير

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