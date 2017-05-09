صور| بعد نشر «التحرير» قصته.. كشك لـ«عجوز العربة» بميدان مشعل بالمنصورة

التحرير

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أكد السيد طه المنياوى، رئيس حى غرب المنصورة، فى محافظة الدقهلية، أنه جار تجهيز كشك بمنطقة ميدان مشعل، لكى يتم تسليمه فور الانتهاء من إقامته لزكريا أحمد سالم، 77 عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ"عجوز العربة".

يذكر أن «التحرير» نشرت قصة كفاحه وحياته التى قضاها ما بين العمل فى النقاشة والأسماك ونهايةً بجمع الكارتون والأوراق من محال البقالة وبيعها من أجل كسب قوت يومه بالحلال ودون التسول أو طلب مساعدة من أحد.

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وكان محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوى، قد استقبل "عجوز العربة" داخل ديوان عام المحافظة، وقدم درع المحافظة له، كما وجه المحافظ السيد المنياوى، رئيس حى غرب المنصورة، بالتواصل الدائم والتام مع "عم زكريا" وأسرته وتلبيه كل احتياجاتهم وما يطلبونه.

وخلال لقائه بالمحافظ روى عم زكريا قصة حياته ليؤكد أنه ما زال يعمل لحرصة الشديد على العمل، مشيرًا إلى أنه بدأ حياته كموظف صغير ثم امتهن النقاشة، وشى السمك، إلى أن وصل به الحال بجمع الكراتين.