فيديو| خبير عسكري: الجيش سيكشف من يقف وراء محاولة اختراق الحدود

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علق اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، على إحباط القوات الجوية المصرية محاولة اختراق الحدود الغربية، اليوم الأحد، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية تعرف جيدًا من يَقف وراء المحاولة، وستُعلن عنه في الوقت المناسب.

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، "القوات المسلحة كانت تُتابع بكل دقة المحاولة لمدة يومين"، متابعًا: "القوات الجوية تقوم بدورٍ كبيرٍ في تأمين كافة الحدود"، ولفت إلى أن هناك محاولات مُستمرة لاختراق الحدود، إلا أن القوات المسلحة تتصدى بكل قوة لها.

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ويذكر أن وزارة الدفاع أعلنت اليوم، في بيان رسمي، تدمير 15 سيارة محملة بذخائر وأسلحة، حاولت اختراق الحدود مع ليبيا.