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حقيقة العثور على لحوم حمير داخل مطعم في بورسعيد

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حقيقة العثور على لحوم حمير داخل مطعم في بورسعيد حقيقة العثور على لحوم حمير داخل مطعم في بورسعيد

التحرير

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نفت مديرية الطب البيطري ببورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف عيسي، الأخبار التي تداولتها مواقع إخبارية، بشأن العثور على لحوم حمير في مطعم غير مرخص بمحيط سوق السمك في نطاق حي العرب، والقبض على صاحب المحل.

وأكد الدكتور أمجد يونس، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، التابعة للمديرية، أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، ولا تتعدى كونها شائعات مغرضة الهدف منها إثارة حفيظة المواطنين، لاسيما بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم؛ مشددًا على خلو بورسعيد من هذه الظاهر،ة خاصة وأن الاجهزة الرقابية بالمحافظة تتابع بشكل دائم كافة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم.

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كما نفي "يونس"، في تصريحات صحفية، ما تردد حول تحذيرات من وجود لحوم مصابة بيرقات سامة تصيب الإنسان بمرض السل.

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التحرير

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