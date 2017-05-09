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فيديو| مدير مستشفى الساحل: «حفلة الرقص» كانت في ممر غرف العمليات

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فيديو| مدير مستشفى الساحل: «حفلة الرقص» كانت في ممر غرف العمليات فيديو| مدير مستشفى الساحل: «حفلة الرقص» كانت في ممر غرف العمليات

التحرير

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قال الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، إن الفيديو المتداول للرقص بالمستشفي كان احتفال بعيد الأم، موضحا أنه حدث في الممر الخاص بغرف العمليات.

وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "مبدأ الاحتفال مفيهوش مشكلة بس ليه مكان مخصص، وأداء المستشفى لا يتأثر بهذا الفيديو، فمن يتحدث عن شيء سلبي يرى الإيجابي والتطورات التي حصلت في المستشفى".

وتابع:"يوم الاحتفال كان يوماُ خاصاً بالتعقيم، ما يتطلب عدم وجود أي مرضى بالعمليات".

وقالت إحدى الممرضات، "الحفلة كانت ربع ساعة والإدارة لم تكن تعلم واتعاقبنا وروحنا النيابة الإدارية، رغم أن الموضوع مش حاجة وميستحقش تشويه صورتنا، واللي طلع الفيديو بقوله على الهواء حسبي الله ونعم الوكيل".

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