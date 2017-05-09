​وزير القوى العاملة: إنهاء خدمة العامل حق أصيل لصاحب العمل

كتبت- سحر عزام:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن إنهاء خدمة العمال حق أصيل لصاحب العمل في قانون العمل الجديد، ولكن مع تعويض العامل ومنحه شهادة خبرة عن عدد السنوات التي قضاها في المؤسسة.

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين: "قانون العمل الجديد فرق بين إنهاء الخدمة وبين فصل العامل لارتكابه خطئًا جسيمًا"، موضحا أنه في حال ارتكاب العامل خطأ جسيم لا يحصل على أي مستحقات مالية، ويتم إجراء تحقيق وتحال الأوراق للمحكمة للفصل في أسباب فصله.

وأشار وزير القوى العاملة بعد ذلك إلى نص قانون العمل على ضرورة اعتماد استمارة 6 الخاصة بالاستقالة من الجهة الإدارية قبل صاحب العمل، لافتًا إلى إن قانون العمل مازال يناقش في لجنة القوى العاملة بالبرلمان تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.