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فيديو| ميدو: «خسارتي من المصري فضيحة.. مش عايز أغلط في الحكام»

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فيديو| ميدو: «خسارتي من المصري فضيحة.. مش عايز أغلط في الحكام» فيديو| ميدو: «خسارتي من المصري فضيحة.. مش عايز أغلط في الحكام»

التحرير

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هاجم أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، محمود البنا، حكم مباراة فريقه أمام المصري، قائلًا «أنا مش عايز أغلط في الحكام، عشان أنا الوحيد اللي لما بتكلم عن الحكام بتعاقب».

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة النيل للرياضة: «حرام هدف حسام عرفات صحيح، والكورة واضحة لحكم الراية، دي فضيحة تحكيمية للأسف».

وتابع: «إحنا النهاردة بنلعب ناقصين لاعيبة كتير، وعملنا مباراة كبيرة، لكن هي دي الكورة وأخطاء الحكم جزء من كرة القدم وعلينا نتقبلها».

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فاز المصري على وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

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التحرير

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