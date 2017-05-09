بالصور.. رئيس الوزراء يكرم 16 شابًا من ذوى الإعاقة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

كرم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، 16 شابًا من ذوى الإعاقة في محافظة أسيوط، جرى اختيارهم من بين عشرات الشباب المؤهلين للعمل بالقطاع الخاص في المركز التعليمي لنظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية.

جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "دمج – تمكين – مشاركة"، والذي عُقد بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما صرحت به يسرية مصطفى، مسؤول الأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز التعليمي لنظم المعلومات.

وأشارت مصطفى إلى أن التكريم يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة في تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدةً على دور المركز التعليمي لنظم المعلومات في صقل مواهب وخبرات هؤلاء الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، واختيار المتميزين منهم لإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الخاص.​