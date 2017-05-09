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الجيش العراقي يقترب من حسم معركة الموصل

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الجيش العراقي يقترب من حسم معركة الموصل الجيش العراقي يقترب من حسم معركة الموصل

مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقترب من حسم معركة الموصل

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تشير الانتصارات المتعاقبة للجيش العراقي إلى أن هناك حسمًا وشيكًا لمعركة الموصل، تظهر معالمه في الأفق، بعد نجاح القوات العراقية في إنهاء سيطرة تنظيم داعش على المناطق التي أعلن منها أبو البغدادي زعيم التنظيم الخلافة عام 2014، وملاحقتها فلول الإرهاب في مختلف الأراضي العراقية.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول" التركية، إن القوات العراقية حررت حي "الهرمات الأولى" من سيطرة تنظيم داعش، وأن القوات المشتركة أجلت نحو 80 عائلة كانت عالقة في حي الهرمات؛ بسبب شدة الاشتباكات.
وأفاد قائد الشرطة الاتحادية العراقية، شاكر جودت، في بيان بثه التلفزيون العراقي الرسمي، بأن قواته حررت مجمع شقق "الهرمات"، شمال غربي الموصل، وتوغلت في حيف "الهرمات الثانية"، وباتت على مقربة مئات الأمتار من حيي "17 تموز".
ونقلت وكالة الأناضول عن العميد شكر النعيمي قوله إن لواءه تمكن من استعادة السيطرة على حي الهرمات الأولى، لافتًا إلى ان القوات العراقية قتلت 17 من عناصر تنظيم الدولة، دون الإشارة إلى خسائر الجيش العراقي.
ويستخدم عناصر تنظيم الدولة في آخر معاقلهم بالموصل الحرائق والسيارات الملغمة والانتحاريين والألغام وقذائف الهاون للحد من تقدم القوات العراقية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية عراقية.
وتهدف قوات استعادة المدينة إلى تسريع وتيرة الحملة المستمرة منذ نحو سبعة أشهر لطرد تنظيم داعش، وتشارك قوات الداخلية العراقية مع الجيش في المعارك الأخيرة، وذلك للكشف عن المفرقعات ووقف العمليات الانتحارية التي يقوم بها التنظيم المتطرف. وقال نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة، العميد الركن وليد خليفة، لرويترز في حليلة الواقعة غربي مشيرفة: “ما واجهناه خلال هذه العملية محاولة عناصر التنظيم عرقلة القطاعات بالعجلات المفخخة ومفارق تعويق”.

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