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فيديو| سلفي رافضًا منع مكبرات الصوت بالتراويح: سنرفع دعوى قضائية

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فيديو| سلفي رافضًا منع مكبرات الصوت بالتراويح: سنرفع دعوى قضائية فيديو| سلفي رافضًا منع مكبرات الصوت بالتراويح: سنرفع دعوى قضائية

التحرير

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استنكر الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، فكرة منع مكبرات الصوت بصلاة التراويح، مؤكدًا أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد ذلك. 

وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام جرائد"، المذاع على قناة "العاصمة"، "الناس بتحتشد في رمضان وبتصلي في الشوارع، هتسمع إزاي من غير صوت، الموضوع كله ساعة واحدة بعد العشاء في التراويح والناس كلها صاحية".

وتابع: "بعد الإفطار مباشرة وصلاة العشاء، الناس بتملئ المساجد، ودي فرحة متجيش تقولي منشغلش مكبرات صوت"، مؤكدا أن بعض نواب البرلمان يُصر على إصدار قوانين تُثير غضب المصريين.

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ويذكر أن اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، طالب بمنع مكبرات الصوت في شهر رمضان بالمساجد أثناء صلاة التراويح، وأن تكون هذه المكبرات قاصرة على وقت الأذان فقط، مراعاة لظروف الأخرين، وهو الاقتراح الذي لاقى تأييدًا من بعض النواب.

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التحرير

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