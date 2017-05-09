أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| معاق طالب بوظيفة ضمن الـ«5%».. ومكتب العمل يوفر له «فرد أمن»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناشد المواطن أحمد صلاح الدين، ابن قرية سلامون التابعة لمركز طما بسوهاج، نجل خالة شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف، المسئولين بمحافظة سوهاج توفير فرصة عمل له ضمن الـ5% والمخصصة للمعاقين، والمصاب باعوجاج للخارج بالساقين، والحاصل على شهادة تأهيل تؤكد إصابته بنسبة إعاقة أكثر من 50%.

وقال صلاح الدين، أنه قد تم إخطاره من قبل مكتب العمل منذ حوالي عامين باختبار للعمل كفرد أمن أمام إحدى شركات القطاع الخاص، وهو ما لا يتناسب مع إعاقته، مؤكدا أن حارس الأمن لا بد له أن يسير بشكل طبيعي وسريع، وأن إعاقته التي بالساقين لا تمكنه من ذلك، متسائلا ً "عند اختيار المسئولين بجهاز التنظيم والإدارة ومكتب العمل تلك المهنة لي ألم يطلعوا على أوراقي التي تقدمت بها إليهم وتتضمن نوع الإعاقة؟".

شاهد أيضا

cf13383449.jpg8660f06b9e.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المحافظين: على السودان إبعاد الاقتصاد عن الخلاف السياسي

المحافظين: على السودان إبعاد الاقتصاد عن الخلاف السياسي

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد منطقة آثار تونة الجبل

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد منطقة آثار تونة الجبل

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي