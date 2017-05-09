صور| معاق طالب بوظيفة ضمن الـ«5%».. ومكتب العمل يوفر له «فرد أمن»

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ناشد المواطن أحمد صلاح الدين، ابن قرية سلامون التابعة لمركز طما بسوهاج، نجل خالة شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف، المسئولين بمحافظة سوهاج توفير فرصة عمل له ضمن الـ5% والمخصصة للمعاقين، والمصاب باعوجاج للخارج بالساقين، والحاصل على شهادة تأهيل تؤكد إصابته بنسبة إعاقة أكثر من 50%.

وقال صلاح الدين، أنه قد تم إخطاره من قبل مكتب العمل منذ حوالي عامين باختبار للعمل كفرد أمن أمام إحدى شركات القطاع الخاص، وهو ما لا يتناسب مع إعاقته، مؤكدا أن حارس الأمن لا بد له أن يسير بشكل طبيعي وسريع، وأن إعاقته التي بالساقين لا تمكنه من ذلك، متسائلا ً "عند اختيار المسئولين بجهاز التنظيم والإدارة ومكتب العمل تلك المهنة لي ألم يطلعوا على أوراقي التي تقدمت بها إليهم وتتضمن نوع الإعاقة؟".