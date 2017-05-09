وزير الري: نعالج مياه الصرف الصحي لعدم كفاية حصتنا من النيل

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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن حصة مصر من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، "قليلة".

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن مصر تطمح لزيارة الحصة بالتعاون مع دول حوض النيل، خاصة أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ما يتجاوز بكثير الحصة المقررة.

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وتابع الوزير: "لذا نتجه بقوة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي الذي يعد من أولويات الدولة"، موضحًا أن المفاوضات مع دول حوض النيل حاليًا أفضل بكثير من عام 2011.

وتابع: "قانون الري الجديد يجرم تلويث المجاري المائية والتعدي عليها"، مشيرا إلى أن بعض دول حوض النيل تعاني من مشكلة في وصول مياه الشرب للقرى الصغيرة، ومصر تحفر آبار لها كهدية لها.