بالفيديو.. الأمين يوضح سبب انفصال «CBC» عن «النهار»

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كشف المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي بي سي"، أسباب انفصال مجموعة قنوات "سي بي سي" و"النهار".

وقال الأمين، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، "رأينا أن الهدف الأساسي من الاندماج مع النهار لن يتحقق، فقررنا فض الاندماج".

وتابع: "هناك اختلاف في الرؤى بين القنوات، لذلك احترمنا نجاح كل مجموعة على حدا بمفردها، وسيتم ضخ استثمارات جديدة في المجموعة، وسيتم طرح جزء من أسهمها المجموعة في البورصة المصرية، وسنستمر في تقديم محتوى إعلامي متميز".

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وعلقت الإعلامية لميس الحديدي: "فكرة ضخ استثمارات جديدة ده خبر جيد للعاملين بالقنوات".