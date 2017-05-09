أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. الأمين يوضح سبب انفصال «CBC» عن «النهار»

Google+ Print
بالفيديو.. الأمين يوضح سبب انفصال «CBC» عن «النهار» بالفيديو.. الأمين يوضح سبب انفصال «CBC» عن «النهار»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي بي سي"، أسباب انفصال مجموعة قنوات "سي بي سي" و"النهار".

وقال الأمين، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، "رأينا أن الهدف الأساسي من الاندماج مع النهار لن يتحقق، فقررنا فض الاندماج".

وتابع: "هناك اختلاف في الرؤى بين القنوات، لذلك احترمنا نجاح كل مجموعة على حدا بمفردها، وسيتم ضخ استثمارات جديدة في المجموعة، وسيتم طرح جزء من أسهمها المجموعة في البورصة المصرية، وسنستمر في تقديم محتوى إعلامي متميز".

شاهد أيضا

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي: "فكرة ضخ استثمارات جديدة ده خبر جيد للعاملين بالقنوات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حمادة أنور: أبو تريكة ووائل جمعة السبب في هجومي على الكاف

بالفيديو.. حمادة أنور: أبو تريكة ووائل جمعة السبب في هجومي على الكاف

بالفيديو.. شوبير: الأخطاء التحكيمية سببها خوف وجهل الحكام

بالفيديو.. شوبير: الأخطاء التحكيمية سببها خوف وجهل الحكام

بالفيديو.. الغندور: هدف رامي ربيعة في النصر للتعدين غير صحيح

بالفيديو.. الغندور: هدف رامي ربيعة في النصر للتعدين غير صحيح

بالفيديو.. فاروق جعفر: «الأهلي خد الدوري وبيلاعب نفسه»

بالفيديو.. فاروق جعفر: «الأهلي خد الدوري وبيلاعب نفسه»