محافظ القليوبية يلغي "وحدة الرصف"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، إلغاء وحدة الرصف بالمحافظة، مسندًا أعمالها إلى مديرية الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين برؤساء المراكز والمدن والأحياء، في حضور السكرتير العام، ومدير مديرية الطرق، لمناقشة خطة المحافظة للمشروعات التي طرحت والجاري طرحها، وما تم تنفيذه من مشروعات الطرق.

وفي السياق، أكد المحافظ على ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المتبقية، وطرح المشروعات بصفة مستمرة، وبشكل يضمن سرعة الإنجاز طبقًا للمواصفات.​