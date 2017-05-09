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محافظ القليوبية يلغي "وحدة الرصف"

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محافظ القليوبية يلغي "وحدة الرصف" محافظ القليوبية يلغي "وحدة الرصف"

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يلغي وحدة الرصف

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، إلغاء وحدة الرصف بالمحافظة، مسندًا أعمالها إلى مديرية الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين برؤساء المراكز والمدن والأحياء، في حضور السكرتير العام، ومدير مديرية الطرق، لمناقشة خطة المحافظة للمشروعات التي طرحت والجاري طرحها، وما تم تنفيذه من مشروعات الطرق.

وفي السياق، أكد المحافظ على ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المتبقية، وطرح المشروعات بصفة مستمرة، وبشكل يضمن سرعة الإنجاز طبقًا للمواصفات.​

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مصراوي Masrawy

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