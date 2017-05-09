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أورينجا يتحدث عن طموحات الفراعنة في كأس العالم

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أورينجا يتحدث عن طموحات الفراعنة في كأس العالم أورينجا يتحدث عن طموحات الفراعنة في كأس العالم

التحرير

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يستعد الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفني لمنتخب للشباب، خلال الفترة القادمة، لاستضافة فعاليات مسابقة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

وتستضيف مصر في الأول من يوليو القادم بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب والتي تنطلق في الفترة ما بين 1 الى 9 يوليو، ويقع المصري في المجموعة الثانية مع كلاً من ليتوانيا  وألمانيا وبورتريكو.

وأوضح المدرب الإسباني البالغ من العمر 50 عاماً بأنه يتطلع للإستفادة من فرصة إستضافة مسابقة بهذا الحجم في مصر والتي يعتبرها تحدياً كبيراً وفرصة لمقارنة مستوى الفراعنة مع باقي الدول الأخرى.

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وواصل أورينجا حديثه للموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة السلة قائلاً: "نريد أن نلعب بطولة كبيرة في مصر بدعم جماهيرنا، من المرجح أن يتم إستدعاء لاعبي المنتخب الذين شاركوا في بطولة إفريقيا الماضية تحت 18 عام".

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وعن المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب المصري، علق أورينجا قائلاً: "سيكون الأمر صعباً للغاية، نحاول الحصول على فرص للفوز في كل مباراة وتقديم أفضل ما لدينا خاصةً وأن جميع المجموعات صعبة للغاية".

وأشار أورينجا الحائز على المركز الثالث ببطولة أوروبا أثناء تدريبه لمنتخب إسبانيا بأنه سيحتاج لخبرة العديد من اللاعبين المقرر أن يكونوا دعماً للمنتخب المصري مثل أحمد خلف وعصام مصطفى قائلاً: "سنحتاج إلى خبرة كل لاعبي الفريق مثل خلف وعصام".

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أحمد خلف صاحب الـ207 سم والشهير بـ "بيبو" يلعب في صفوف نادي مانريسا الإسباني وشارك مع المنتخب المصري تحت 16 عام في البطولة العربية 2014 وساهم في التتويج باللقب، بجانب اللعب في بطولة العالم بدبي 2014 تحت 17 عام وكان ضمن أفضل لاعبي العالم بالبطولة، بجانب مشاركته في بطولة العالم باليونان 2015 تحت 19 عام وبطولة العالم بإسبانيا 2016 تحت 17.

بينما عصام مصطفى الذي يلعب بدوري المدارس الأمريكي، شارك مع المنتخب المصري لكرة السلة تحت 16 سنة فى البطولة العربية عام 2015، وساهم في التتويج باللقب، وفي نفس العام شارك مع الفراعنة في البطولة الإفريقية، وتوج بالمركز الأول في البطولة، بجانب مشاركته في بطولة العالم باليونان 2015 تحت 19 عام وبطولة العالم بإسبانيا 2016 تحت 17.

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التحرير

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