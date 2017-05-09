خالد علي: اعتراف الحكم شرط إعادة مباراة الرجاء وبلدية المحلة

التحرير

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أكد خالد كامل، رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني لاتحاد الكرة، أن شكوى بلدية المحلة ضد حكم مباراة الرجاء في دوري المظاليم والمطالبة بإعادتها «لن تُغير شيئًا».

وقال كامل في تصريحات لـ«التحرير»، إن بلدية المحلة أشارت في شكواها إلى أن محمود البنا حكم المباراة، تغاضى عن منح إنذار ثاني لحمبوزو، لاعب الرجاء، بعدما خلع القميص عندما سجل هدف الفوز، مؤكدًا «ما لايعرفه أحد أن لجنة المسابقات لايمكنها اتخاذ قرار بإعادة اللقاء إلا بعدما يعترف الحكم بوجود خطأ في تطبيق القانون يستوجب الإعادة».

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وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل اتحاد الكرة، أن حمبوزو لم يحصل على إنذار قبل لقطة الهدف كما يتدعي مسئولو بلدية المحلة، حيث إن اللاعب شارك في الـ10 دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.