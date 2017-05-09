تشيلسي يقترب من حسم لقب البريميرليج.. وميدلزبره يهبط رسميًا

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تغلب فريق تشيلسي على نظيره ميدلزبره، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

افتتح دييجو كوستا التسجيل للبلوز في الدقيقة الـ23 من بداية المباراة، قبل أن يضيف ماركوس ألونسو الهدف الثاني في الدقيقة الـ34 من أحداث الشوط، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.

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في شوط المباراة الثاني، أضاف نيمانيا ماتيتش الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يقترب فريق تشيلسي حسم لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر البلوز ترتيب جدول البريميرليج برصيد 84 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام الوصيف، بينما يكون فريق ميدلزبره قد هبط رسميًا الى دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الـ19 برصيد 28 نقطة.