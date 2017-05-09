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ليجانيس يبقي على أماله بالبقاء في الليجا بـ«رباعية» بيتيس

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ليجانيس يبقي على أماله بالبقاء في الليجا بـ«رباعية» بيتيس ليجانيس يبقي على أماله بالبقاء في الليجا بـ«رباعية» بيتيس

التحرير

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تغلب فريق ليجانيس على نظيره ريال بيتيس، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

افتتح الكسندر زيمانوفسكي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ7 من بداية المباراة، قبل أن يضيف نبيل الزهر الهدف الثاني في الدقيقة الـ15 من أحداث الشوط، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليجانيس بهدفين مقابل لا شيء.

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في شوط المباراة الثاني، أضاف جابريل أبيلت الهدف الثالث في الدقيقة الـ65، وعاد الكسندر زيمانوفسكي ليسجل الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل فريق ريال بيتيس المركز الـ15 في ترتيب جدول الليجا برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق ليجانيس المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.

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التحرير

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