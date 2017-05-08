أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

التحقيق مع 251 موظفًا بالدقهلية لانصرافهم عن العمل دون إذن

Google+ Print
التحقيق مع 251 موظفًا بالدقهلية لانصرافهم عن العمل دون إذن التحقيق مع 251 موظفًا بالدقهلية لانصرافهم عن العمل دون إذن

مصراوي Masrawy

أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

المنصورة - أ ش أ:
قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية احالة 251 موظفا للتحقيق من المتغيبين والمنصرفين من العمل بدون إذن ، وذلك بعدد من مراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية والنوبتجيات والعطلات ، وكذلك التحقيق مع مسئولي الوحدات الحكومية المغلقة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم أن هذه القرارات جاءت بعد استعراض المحافظ التقرير الميداني للإدارة العامة للمتابعة للمرور اليومي على عدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة خلال الفترة من 2/4/2017 الى 17/4/2017 ، وشملت جولة المرور مراكز ومدن السنبلاوين ودكرنس وشربين وطلخا والمنصورة وبنى عبيد ونبروه وأجا والذى أوضح وجود ( 10 وحدات صحية - 11 مركز شباب - 4 جمعيات زراعية - 2وحدة محلية ) كلها مغلقة في أوقات العمل الرسمية في الفترتين الصباحية والمسائية.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المغلقة وإحالة المسئولين المقصرين للتحقيق لعدم التزامهم بقوانين العمل والقواعد واللوائح المنظمة للعمل والتقصير في أداء الخدمات للمواطنين كل في مجاله.

ووجه باستمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة ، وكذلك مدى التزامهم بأعمال النوبتجيات الليلية والعطلات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية"

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر