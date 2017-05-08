التحقيق مع 251 موظفًا بالدقهلية لانصرافهم عن العمل دون إذن

المنصورة - أ ش أ:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية احالة 251 موظفا للتحقيق من المتغيبين والمنصرفين من العمل بدون إذن ، وذلك بعدد من مراكز الشباب والوحدات المحلية والصحية والنوبتجيات والعطلات ، وكذلك التحقيق مع مسئولي الوحدات الحكومية المغلقة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم أن هذه القرارات جاءت بعد استعراض المحافظ التقرير الميداني للإدارة العامة للمتابعة للمرور اليومي على عدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة خلال الفترة من 2/4/2017 الى 17/4/2017 ، وشملت جولة المرور مراكز ومدن السنبلاوين ودكرنس وشربين وطلخا والمنصورة وبنى عبيد ونبروه وأجا والذى أوضح وجود ( 10 وحدات صحية - 11 مركز شباب - 4 جمعيات زراعية - 2وحدة محلية ) كلها مغلقة في أوقات العمل الرسمية في الفترتين الصباحية والمسائية.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المغلقة وإحالة المسئولين المقصرين للتحقيق لعدم التزامهم بقوانين العمل والقواعد واللوائح المنظمة للعمل والتقصير في أداء الخدمات للمواطنين كل في مجاله.

ووجه باستمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة ، وكذلك مدى التزامهم بأعمال النوبتجيات الليلية والعطلات.