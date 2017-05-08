ترامب يلتقي ماكرون في 25 مايو الجاري

(أ ف ب):

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون في 25 مايو ببروكسل على هامش قمة الحلف الأطلسي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، الإثنين إثر محادثة هاتفية بين ماكرون وترامب.

وأضاف المصدر ذاته: "أعرب الرئيس ترامب عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب ماكرون لمواجهة تحديات مشتركة، وأكد عراقة ومتانة تقاليد التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا أقدم حليف لها".