رئيس الأركان الأمريكي يصل إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

وصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل لإجراء محادثات تتعلق بسوريا وتنظيم "داعش".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن دانفورد سوف يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي جادي ايزنكوت وقادة عسكريين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني.

وهذه الزيارة هى الثالثة التي يقوم بها دانفورد بوصفه رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة منذ توليه منصبه في شهر أكتوبر عام 2015.

وتأتي الزيارة قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في وقت لاحق الشهر الجاري في إطار جولة يستهلها بزيارة السعودية.

يشارإلى أن الولايات المتحدة وأسرائيل حليفتان قويتان، وتجريان تدريبات عسكرية كل عامين تهدف إلى تجهيز الجيشين للتصدي لهجوم صاروخي، وللعمل معا بصورة أفضل.

وفي العام الماضي، وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية قياسية لإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بـ38 مليار دولار، هي الأكبر في التاريخ الأمريكي.