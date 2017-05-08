ميركل: ماكرون يحمل آمال ملايين الأوروبيين

برلين - (أ ش أ):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يحمل آمال الملايين من الشعب الفرنسي والكثيرين في أنحاء أخرى في أوروبا، وذلك في أعقاب فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.

وأعربت المستشارة الألمانية - حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين - عن سعادتها بأن ماكرون سيكون رئيس فرنسا الجديد ، مشيرة إلى أن ألمانيا وفرنسا لديهما تحديات مشتركة ليضمنا معا سلامة أوروبا، وأثنت ميركل على ماكرون لقيادته حملة شجاعة مؤيدة لأوروبا.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن النتيجة النهائية والرسمية للانتخابات الفرنسية، والتي جاءت بفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، بحصوله على 66,10% من الأصوات مقابل 33,900% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.