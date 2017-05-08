أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل: ماكرون يحمل آمال ملايين الأوروبيين

Google+ Print
ميركل: ماكرون يحمل آمال ملايين الأوروبيين ميركل: ماكرون يحمل آمال ملايين الأوروبيين

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (أ ش أ):
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل آمال الملايين من الشعب الفرنسي والكثيرين في أنحاء أخرى في أوروبا، وذلك في أعقاب فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.

وأعربت المستشارة الألمانية - حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين - عن سعادتها بأن ماكرون سيكون رئيس فرنسا الجديد ، مشيرة إلى أن ألمانيا وفرنسا لديهما تحديات مشتركة ليضمنا معا سلامة أوروبا، وأثنت ميركل على ماكرون لقيادته حملة شجاعة مؤيدة لأوروبا.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن النتيجة النهائية والرسمية للانتخابات الفرنسية، والتي جاءت بفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، بحصوله على 66,10% من الأصوات مقابل 33,900% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. جنازة نجم المنتخب محمد شاهين بحضور محافظ بورسعيد

بالصور.. جنازة نجم المنتخب محمد شاهين بحضور محافظ بورسعيد

القاهرة أبوظبي: لقاء خاص مع ك. سيد عبدالرازق بازوكا نجم المنتخب المصري والنادي الإسماعيلي

القاهرة أبوظبي: لقاء خاص مع ك. سيد عبدالرازق بازوكا نجم المنتخب المصري والنادي الإسماعيلي

المنتخب الوطني يتلقى تأكيدات شفوية حول موعد مواجهة تونس

المنتخب الوطني يتلقى تأكيدات شفوية حول موعد مواجهة تونس

أسامة نبيه: حسين الشحات داخل حسابات المنتخب

أسامة نبيه: حسين الشحات داخل حسابات المنتخب