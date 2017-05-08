أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصادر قضائية: رفع التحفظ على أموال أسرة كمال الشاذلي

Google+ Print
مصادر قضائية: رفع التحفظ على أموال أسرة كمال الشاذلي مصادر قضائية: رفع التحفظ على أموال أسرة كمال الشاذلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع، خاطب الجهات المعنية بالدولة لرفع التحفظ على أموال ورثة الراحل كمال الشاذلي، القيادي بالحزب الوطنى المنحل، بعد سدادهم المبالغ المستحقة عن والدهم والمقدرة بـ32 مليون جنيه، والتصالح مع الجهاز.

وذكرت المصادر، لـ"التحرير"، أن الجهاز خاطب البنك المركزي والبورصة والشركات والشهر العقاري برفع إجراءات التحفظ على أموال الأسرة، سواء السائلة والعقارية أو المنقولة، والأسهم والسندات بالبورصة والشركات.

وأوضحت المصادر إن النائب معتز الشاذلى ووالدته وشقيقته منى، حضروا إلى مقر الجهاز، وقدموا طلبًا للتصالح مع الدولة مقابل المبالغ التي قدرتها لجان تقييم الثروة على الراحل كمال الشاذلي، والتي تقدر بنحو 32 مليون جنيه، وبالفعل وافق الجهاز على الطلب، لافتة إلى تحويل المبلغ على حساب الجهاز بالبنك المركزي.

وقالت المصادر أنه بعد تأكد "الكسب غير المشروع" من تحويل المبلغ، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصديق على طلب التصالح، ومنح أسرة الشاذلى شهادة تفيد إنهاء إجراءات التصالح حتى يتمكنون من تقديمها إلى المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض وقاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق مع أسرة الشاذلي، الذي أصدر قرارًا أمس بحبس محمد، نجل الشاذلي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقدم محامي الأسرة الشهادة إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المحافظين: على السودان إبعاد الاقتصاد عن الخلاف السياسي

المحافظين: على السودان إبعاد الاقتصاد عن الخلاف السياسي

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد منطقة آثار تونة الجبل

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد منطقة آثار تونة الجبل

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي