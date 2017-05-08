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فيديو| «القوية للأنفاق»: نزع ملكية 18محلًا لأعمال حفر خط «العتبة - بولاق»

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فيديو| «القوية للأنفاق»: نزع ملكية 18محلًا لأعمال حفر خط «العتبة - بولاق» فيديو| «القوية للأنفاق»: نزع ملكية 18محلًا لأعمال حفر خط «العتبة - بولاق»

التحرير

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قال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم نزع ملكية 18محلًا لأعمال حفر خط المترو "العتبة - بولاق"، ودفع تعويضات بـ20 مليون جنيه.

وأضاف جمال الدين، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "القيادة السياسية ترفض إلحاق الضرر بأي عامل مصري، فرغم أنه يجب تعويض الملاك فقط، سيتم تعويض المستهلك أيضا".

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وتابع: "قسمنا المحلات من متر لـ 50، ومن 51 لـ 200 متر، وستم تعويض المستأجر لـ 7 آلاف جنيه على المتر"، موضحا أن أحد مستأجري 6 محلات بماسبيرو حصل على 10 ملايين و740 ألف جنيه.

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التحرير

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