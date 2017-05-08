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فيديو| موسى: «أوعوا تبصوا للجمبري.. خليكوا في الفراخ»

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فيديو| موسى: «أوعوا تبصوا للجمبري.. خليكوا في الفراخ» فيديو| موسى: «أوعوا تبصوا للجمبري.. خليكوا في الفراخ»

التحرير

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، زيارة الأسعار، موجهًا حديثه للحكومة: "أي سلعة تسأل عليها هتلاقي سعرها بقى نار".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "أقل كيلو لحمة بـ 90 جنيه وبعدين 150، كيلو الفيليه وصل 70 جنيه، والفراخ البلدي 40، ومش هتكلم عن السمك لأنك هتدور عليه وأنت قابض مرتبك بالبدلات والحوافز وعلاوة الـ 10% قبل خصم الضرائب كمان".

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وتابع: "الأسرة العادية لو نزلت بـ 400 جنيه مش هترجع بيهم، والأعلى شوية لو نزل بالـ 1000 مش هيرجع بيهم، وأوعوا تبصوا للجمبري اليومين دول حرام اصلا، خليكوا في الفراخ كويسة".

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التحرير

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