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«دعم مصر» يتمسك ببقاء المادة الخامسة في قانون العلاوة

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«دعم مصر» يتمسك ببقاء المادة الخامسة في قانون العلاوة «دعم مصر» يتمسك ببقاء المادة الخامسة في قانون العلاوة

التحرير

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قال ائتلاف دعم ، إن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبة يمر بها وزادت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية للحياة، مؤكدا تمسكه بالمادة الخامسة بقانون العلاوة.
 
 وأكد الائتلاف في بيان له، اليوم الإثمين، إصراره على صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ على التوازن الموجود بين صرف العلاوة وما يترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، الأمر الذي دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة .
 
و قال البيان، إنه وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات رأى "دعم مصر" أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء على الماده الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من مع أهمية صرف العلاوه بأثر رجعي والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل على قدر استطاعته دون المزايدة من أحد . 
 

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