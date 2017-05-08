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خالد جلال ينجح في احتواء غضب جنش

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خالد جلال ينجح في احتواء غضب جنش خالد جلال ينجح في احتواء غضب جنش

التحرير

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نجح خالد جلال، مدير الكرة بالزمالك، في احتواء غضب محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الفريق، بعد طلبه عقد جلسة لتحديد مستقبله مع القلعة البيضاء، بعدما خرج من حسابات المدير الفني أجستو إيناسيو، والاعتماد في المباريات الخمسة الأخيرة على أحمد الشناوي، في مركز حراسة المرمى.

وعلمت «التحرير» أن جلال، أكد لجنش خلال الجلسة، أنه لاعب مميز ومن العناصر الأساسية التي يسعى النادي للاستفادة منها، موضحًا أن قرار المدير الفني بالدفع بالشناوي، لا يقلل منه بأي طريقة، وأنه سيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

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واقتنع جنش بوجهة نظر خالد جلال، وتم الاتفاق على التركيز في التدريبات، وعدم التفكير في الرحيل أو العروض التي تلقاها في الموسم الجاري، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع زميله أحمد الشناوي.

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التحرير

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