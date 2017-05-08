كشري: هذه أسباب هزيمة التعدين الثقيلة من الأهلي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أكد أحمد عبد المنعم (كشري)، المدير الفني للنصر للتعدين، أن خسارة فريقه الثقيلة من الأهلي، بسبب قلة الخبرة، وكذلك عدم وجود لاعبين يستطيعون مُجاراة الأهلي، موضحًا «لا توجد "دكة" قوية تساعدني على تحقيق أهدافي».

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وقال كشري، في تصريحات عقب اللقاء، إن التعادل السلبي كان "سيد الموقف" حتى الدقيقة 32، وكان ينقصنا الجرأة الهجومية مع بعض التوازن، لكن أهداف الأهلي جاءت بفضل خبرة الأحمر ومهارات لاعبيه الفردية.

وأوضح مدرب النصر للتعدين، أن لاعبيه يُعانون من الإرهاق الشديد نتيجة اللعب في إدفو، ثم السفر للقاهرة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية.