أيوب: اقتربنا خطوة من لقب الدوري.. وتركيزنا الآن على إفريقيا

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كتب :- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزًا هامًا، على النصر للتعدين، برباعية نظيفه، في مشوار حصد الفريق لقب الدوري الممتاز.

وأوضح أيوب، في تصريحات صحفية، أن فريق النصر للتعدين من الفرق التي حققت نتائج جيدة خلال الأسابيع الماضية، مضيفًا: «قطعنا خطوة هامة بالفوز عليه وأكمل مشواره نحو لقب الدوري».

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وأشار أيوب إلى سعادته من تحقيق الفوز واتساع الفارق بين الأهلي والمقاصة أقرب المنافسين له على بطولة الدوري.

واختتم مدرب الأهلي، أن الفريق سيغلق صفحة مباراة اليوم، والتركيز في اللقاء المرتقب بدوري أبطال إفريقيا أمام زاناكو.