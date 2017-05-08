الرئيس الجزائري يبعث رسالتين لرئيس ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل

الجزائر - (أ ش أ):

بعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برسالتين إلى نظيره الألماني فرانك-فالتير شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يقوم بتسليمهما وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة الذي يبدأ غدًا الثلاثاء زيارة عمل إلى ألمانيا.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم الإثنين - أن لعمامرة سيقوم بزيارة العمل هذه بدعوة من نظيره الألماني زيجمار جابريال، وأوضح البيان أن الوزيرين سيستعرضان بمناسبة هذه الزيارة المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي و النتائج المحققة في هذا المجال. كما سيبحثان سبل ترقية شراكة اقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري".

وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن المحادثات ستتعلق أيضا بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تلك المتعلقة بالسلم و الاستقرار و التنمية و كذا مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".