نائب وزير الخارجية يلتقي وفدًا من كبار المسؤولين الأمريكيين

القاهرة - (أ ش أ):

التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور هشام النقيب، اليوم الإثنين، مع وفد من كبار العسكريين والمدنيين الأمريكيين، الذين يزورون مصر في جولة بالمنطقة، ضمن برنامج تعليمي عسكري مهني مشترك للواءات والعُمداء وكبار أعضاء الخدمة التنفيذية الذين تم ترقيتهم حديثًا.

وتضمن اللقاء استعراض المواقف السياسية المصرية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات المصرية الأمريكية، في ضوء الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن.

كما تمت مناقشة جهود مصر في مُكافحة الإرهاب وتحقيق السلام، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.