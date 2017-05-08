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نائب: أتحدى مطابقة الطرق للمواصفات.. وسأقدم استقالتي حال ثبوت ذلك

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نائب: أتحدى مطابقة الطرق للمواصفات.. وسأقدم استقالتي حال ثبوت ذلك نائب: أتحدى مطابقة الطرق للمواصفات.. وسأقدم استقالتي حال ثبوت ذلك

مصراوي Masrawy

النائب فتحي الشرقاوى

كتب- أحمد علي:

قال النائب فتحي الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن أحوال الطرق بالبلاد تؤكد أن هناك فساد بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بحسب قوله.

وأضاف الشرقاوي- خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، الاثنين- لمناقشة بيانات وطلبات النواب بشأن مشكلات المحافظات في الطرق: "الطرق المرصوفة من فترات طويلة أفضل من الطرق التى يتم رصفها مؤخرًا"، لافتا إلى أن ذلك يؤكد السرقة والفساد.

وتابع عضو مجلس النواب: "أتحدى أن تكون تلك الطرق مطابقة للمواصفات، وسأتقدم باستقالتي من البرلمان حال ثبوت إنها مطابقة للمواصفات، وصدور شهادة بذلك من الجهات المختصة ".

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مصراوي Masrawy

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