"دينية النواب" تبحث تنظيم مؤتمر عالمي بشرم الشيخ لدعم السياحة الدينية

القاهرة- (أ ش أ):

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا مع اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لوضع برنامج متميز لتنظيم مؤتمر عالمي لدعم السياحة الدينية في شرم الشيخ.

وأوضح العبد – خلال الاجتماع الذي شارك فيه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وبعض رجال الكنيسة وعدد من رجال الأعمال- أنه سيتم دعوة شخصيات عالمية ورموز دينية وسفراء دول العالم أجمع لحضور المؤتمر، ليكون نواة لجذب السياحة الدينية من جميع بلاد العالم، مؤكدًا أن جنوب سيناء بها الكثير من الأماكن الدينية المتميزة التي تحتاج للكشف عنها.

وقال العبد، إن محافظ جنوب سيناء قدم العديد من المقترحات المتميزة ليتم دراستها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن جميع الحاضرين للقاء اهتموا بدعم الجانب العملي في المؤتمر من خلال تعريف الحاضرين للمؤتمر بالأماكن المقدسة في سيناء والتي تجلى الله فيها لنبي الله موسى.

ولفت العبد إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر؛ لبلورة الرؤية الصحيحة لانعقاد المؤتمر ليكون نواة لسياحة دينية عالمية.