فيديو| أبو حامد: «أحترم الطيب.. وقانوني لا يسيء للأزهر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه حصل على 250 توقيعًا لمشروع قانون تنظيم الأزهر، انسحب منهم 50 نائبًا، بعد الهجوم الشرس على المشروع.

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أن الجميع متفق على تقدير واحترام شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، معقبًا: "إذا وجد العدد القانوني المطلوب اللي هو 60 نائب، هتقدم بالمشروع لأنه حق طبيعي لي ولمن يؤيد القانون، وإذا زادت مذكرات الرفض سأحاول كسب مزيد من الأعضاء"، وأكد أن مشروع القانون لا يوجد به إساءة، ولم يتقدم أي نائب بملاحظات حياله.