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بعد ٤٨ ساعة.. الجيش يكشف: عملية جوية خاطفة على الحدود الغربية

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بعد ٤٨ ساعة.. الجيش يكشف: عملية جوية خاطفة على الحدود الغربية بعد ٤٨ ساعة.. الجيش يكشف: عملية جوية خاطفة على الحدود الغربية

التحرير

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المخابرات رصدتها والحدود تابعها والطيران دمرها

كشفت القوات المسلحة قبل قليل، عن تنفيذ عملية جوية خاطفة لمنع عملية مضادة لاختراق الحدود المصرية مع ليبيا، وقالت إن العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية عبر الحدود الغربية، أكدت التجهيز لاختراق الحدود بسيارات مسلحة.

وبالفعل ووفقا للقوات المسلحة، فقد تمكنت أجهزة تأمين الحدود، بالتعاون مع المخابرات، من رصد وتتبع  15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود، تجمعت استعدادًا للتسلل إلى داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

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ما كشفته القوات المسلحة رسميا عن العملية، أكد إتمام العملية علي الأراضي المصرية وليس خارجها، ما يعكس احترام لسيادة الدول وحقوق الجيران، وهي تدافع عن أمنها القومي والاستراتيجي.

وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية، وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة الماضية، عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وتدميرها بشكل كامل.

فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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التحرير

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