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التفاصيل الخطيرة لما حدث على الحدود المصرية الغربية على مدار الـ 48 ساعة الماضية

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التفاصيل الخطيرة لما حدث على الحدود المصرية الغربية على مدار الـ 48 ساعة الماضية التفاصيل الخطيرة لما حدث على الحدود المصرية الغربية على مدار الـ 48 ساعة الماضية

كشفت عدة مواقع إخبارية منذ قليل أن القوات الجوية المصرية بأوامر عليا من قيادات القوات المسلحة، تمكنت على مدار الـ 48 ساعة الأخيرة من إحباط مخطط لإختراق الحدود الغربية المصرية، من خلال عناصر مسلحة حيث تم رصد تلك المجموعات عن طريق المخابرات، وتوفير كافة المعلومات لمواجهة هذه العناصر.

حيث نجحت القوات الجوية في صد تلك المحاولة، والتي تم التخطيط لها باستخدام سيارات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، والتي كانت تهدف تلك العناصر إلى إدخالها إلى وتمريرها إلى تنظيم داعش، إلا أن القوات المسلحة أحبطت تلك العملية.

كما قامت الطائرات المصرية بتمشيط المنطقة بشكل كامل للتأكد من عدم تهريب أي من تلك الأسلحة داخل مصر، وكذلك لتأمين الحدود الغربية المصرية بشكل كامل.

 

المصدر : مصرفايف

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