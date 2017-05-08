علي عبدالعال يُطالب جميع النواب بحضور الجلسة العامة غدًا لحسم أزمة العلاوة

كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الحضور غدًا الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالخدمة بالمدنية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "يجب على النواب الحضور غدًا لحسم قانون العلاوة لما فيه مصلحة العاملين بالدولة".

كانت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، شهدت خلافًا بسبب قانون علاوة العاملين في الدولة.

جاء ذلك بعدما أكد النائب علاء عبدالمنعم، أن المادة 124 من الدستور التي تحدث عنها وزير شئون مجلس النواب تتحدث عن الموازنة، وتدبير واشتراك مجلس النواب مع الحكومة في تدبير النفقات، مضيفًا: "هذا لا ينطبق على العلاوة الخاصة لأنها أمر لا يتعلق بالموازنة العامة للدولة".

فيما تدخل الدكتور عبدالعال لحسم الخلاف قائلا: "النص فيه اختلاف، لكن يجب تدقيقه أن القواعد العامة الحاكمة لنشأة النظام البرلماني والتي فرضت أن إيرادات الدولة يجب أن تكون منضبطة، ولاسيما فيما يتعلق بالإنفاق وتقسيم وتوزيع المسئوليات التي تقتضي الاتفاق والتوافق، إذا كانت هناك نفقات ولم يقابلها إيرادات لا بد أن يتفق السلطة التشريعية والحكومة لتدبير هذه الإيرادات ولا يترتب عليه تحميل المواطنين أعباء عامة".

كان وزير شئون مجلس النواب، أوضح في بداية الجلسة أن تهديده بسحب قانون العلاوة، لتبصير النواب، بأنه "سيتم سحب القانون في حالة عدم التوافق بشأن العلاوة وذلك طبقًا، المادة 124 من الدستور".