بعد «هاتريك» التعدين.. عبد الله السعيد يتخطى عماد متعب

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تجاوز عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي، عدد الأهداف التي سجلها المهاجم عماد متعب، في الدوري المصري، وذلك بعد تسجيله لثلاثية في مرمى فريق النصر للتعدين، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

ووصل عبدالله السعيد إلى الهدف 76 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في حين يمتلك عماد متعب 75 هدفًا.

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وارتفع رصيد السعيد إلى 11 هدفًا في مسابقة الدوري للموسم الجاري، لينافس على لقب الهداف إلى جوار أحمد الشيخ، لاعب مصر للمقاصة، صاحب الـ14 هدفًا، وحسام حسن، لاعب سموحة صاحب الـ11 هدفًا.