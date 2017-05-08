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إيران تهدد السعودية: إذا اندلعت الحرب لن نٌبقي سوى ''مكة والمدينة''

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إيران تهدد السعودية: إذا اندلعت الحرب لن نٌبقي سوى ''مكة والمدينة'' إيران تهدد السعودية: إذا اندلعت الحرب لن نٌبقي سوى ''مكة والمدينة''

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن إيران تهدد بأنه لن يبقى منها سوى "مكة والمدينة" إذا اندلعت الحرب بين الدولتين، مشيرة إلى أن تلك التهديدات جاء على لسان وزير الدفاع الإيراني اللواء حسين دهقان، في مقابلة تليفزيونية مع قناة "المنار" اللبنانية.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، الاثنين، إلى أن تهديدات دهقان، جاءت ردًا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، التي أكد فيها على عمق الخصومة بين الرياض وطهران وأنه لا يوجد سبيل للحوار بسبب طموحات إيران التي تهدف إلى السيطرة على العالم الإسلامي واضعًا الخصومة بين الدولتين في إطار طائفي بين السنة والشيعة.

وألمحت الصحيفة إلى تأكيدات بن سلمان في حواره على أن السعودية لن تنتظر الحرب حتى تأتي إليها؛ وإنما تُعد العدة لمعركة على الأراضي الإيرانية.

وردًا على ذلك؛ علق وزير الدفاع الإيراني على إمكانية قيام السعودية بمهاجمة إيران أو غزوها: "لا يمكن فهم كيف يمكنهم محاولة فعل ذلك.. لابد أنهم تخيلوا أنهم يمتلكون قوة جوية كبيرة لفعل ذلك"، وتابع: "إذا اندلعت الحرب لن يبقى من السعودية سوى مكة والمدينة".

وتشهد العلاقة بين السعودية وإيران خصومة متزايدة منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، ووصلت ذروة الخصومة بينهما بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر العام الماضي.

 

 

 

المصدر : مصراوى

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