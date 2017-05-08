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سر مكالمة أنهت حياة ''شهد''.. وزوجة الأب: ''كانت هتفضحني''

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سر مكالمة أنهت حياة ''شهد''.. وزوجة الأب: ''كانت هتفضحني'' سر مكالمة أنهت حياة ''شهد''.. وزوجة الأب: ''كانت هتفضحني''

استمع ضباط مباحث العجوزة، اليوم الإثنين، إلى أقوال المتهمة بقتل ابنة زوجها بمنطقة ميت عقبة.

وقالت المتهمة "ضحى م"، 22 عاما، إنها قامت بكتم أنفاس الطفلة شهد محمد 6 أعوام حتى توفيت؛ بسبب سماعها لها أثناء حديثها مع شخص عبر هاتفها المحمول، وهددتها بإبلاغ والدها، وفضح أمرها.

وأضافت المتهمة، أن يوم الحادث اشتد بينهما الجدال، فحاولت إسكاتها إلا أنها استمرت في تهديدها، فاصطحبتها إلى غرفتها، وكتمت أنفاسها بقطعة قماش صفراء اللون حتى فارقت الحياة.
وفي وقت سابق، تمكن الرائد عمرو نصير، رئيس مباحث نقطة المهندسين، والنقيب أحمد فاروق، معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

المصدر : مصراوى

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